POZZUOLI – «Europa Verde, nel prendere atto del documento della costituenda coalizione facente riferimento alla candidatura del Dott. Paolo Ismeno che ritiene “inutile e superfluo” il ricorso alle primarie come strumento di partecipazione attiva nella scelta del candidato sindaco, non può fare a meno, in linea con i principi democratici del partito, di condividere la richiesta avanzata da quanti sostengono la candidatura dell’Ing. Luigi Manzoni. A tal riguardo si ritiene di avviare un percorso comune con le forze politiche che sostengono il ricorso alle primarie, dichiarandosi da subito disponibili ad un confronto sui programmi per costruire una Pozzuoli migliore». Con questo documento, approvato all’unanimità, Europa Verde che a livello regionale fa capo a Francesco Emilio Borrelli, si è schierata dalla parte di Gigi Manzoni e dalla coalizione a suo sostegno.