POZZUOLI/ «Vergognosa sosta selvaggia lungo il senso unico di via Rosini»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, sono un residente di Pozzuoli e volevo segnalare la vergognosa sosta selvaggia che si fa lungo il senso unico di via Rosini all’uscita dalla scuola Marconi. Come potete notare dalla foto questo pomeriggio sono state parcheggiate delle auto lungo la strada. Una vergogna. Vi rendete conto che un’ambulanza o un mezzo di emergenza sarebbe rimasto bloccato? così come un camion che avrebbe paralizzato un’intera città» (Francesco S.)