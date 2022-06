POZZUOLI – Licola e Monterusciello lasciati senza corrente per ore senza il minimo preavviso o una comunicazione. È la vergogna che sta andando in scena nella notte a Pozzuoli, dove da E-distribuzione è venuta a mancare la fornitura di energia elettrica, dopo che analoghi episodi erano stati registrati la sera precedente. Dall’azienda, nonostante le continue sollecitazioni, non sono arrivate comunicazioni ufficiali, in barba al disagio di centinaia di famiglie che hanno dovuto fare a meno, nelle stesse ore, anche della fornitura idrica. Numerosi utenti, in queste ore, stanno contattando la nostra redazione preannunciando la volontà di mettere in campo una class action contro l’azienda. Intanto, dal numero verde 803.500 contattato per ore e dal quale non è arrivata nessuna risposta.