POZZUOLI – Non aveva presentato la Scia nè aveva alcun titolo per vendere alimenti e bevande la titolare di un’attività commerciale in via Reginelle 47, nel quartiere di Monterusciello. La scoperta è stata fatta in seguito a un controllo effettuato l’altro ieri dalla Polizia Municipale di Pozzuoli: al cospetto dei caschi bianchi la 40enne titolare dell’esercizio non è stata in grado di esibire la documentazione richiesta. Nei confronti della donna è arrivata un’ordinanza a firma del dirigente dell’ufficio Annona di Pozzuoli che ha disposto la chiusura dell’attività.