POZZUOLI – Un progetto teatrale di ampio respiro sarà dedicato alla memoria di Maria Panetti Petrarca, nell’ambito dell’iniziativa culturale “Donne che parlano di donne” , promossa dall’assessora alla Cultura del Comune di Pozzuoli, Stefania De Fraia. Si tratta di un tempo di lavoro che le scuole di diverso ordine e grado, aderenti al progetto formativo, destineranno alla conoscenza dell’eroina Maria Puteolana, alla quale Maria Panetti Petrarca ha dedicato un’intera opera teatrale. Un laboratorio in cui poter mettere in pratica il metodo pedagogico della eclettica formatrice vissuta agli inizi del secolo scorso che, tra gli altri, ha istruito la celebre Sofia Loren. «Maria Panetti è un riferimento importante per le donne, e non solo, del nostro territorio. – dichiara l’assessora Stefania De Fraia – Una figura storica che ha saputo coniugare la vocazione della maternità con quella della formazione e dell’arte, esprimendo a pieno la sua femminilità e senza risparmio». Felice per l’iniziativa Pasqualina Petrarca, figlia di Maria Panetti, che si è dichiarata orgogliosa di poter veicolare il lavoro svolto dalla madre finalizzandolo alla promozione della cultura scolastica puteolana.