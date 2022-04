POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha presentato richiesta di finanziamento al Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per realizzare un asilo nido in località Reginelle. Il progetto prevede l’istituzione di due sezioni all’interno dell’attuale plesso scolastico che fa parte dell’ottavo circolo Oriani-Diaz. L’ala ovest dell’edificio, di una superficie di circa 580 metri quadrati, sarà completamente ristrutturata e avrà un ingresso indipendente. La restante parte rimarrà a disposizione della scuola Primaria e dell’Infanzia. Si tratta del quarto asilo nido comunale in città, dopo i due già attivi di Monterusciello e quello previsto al Rione Toiano con i fondi Pics, per il quale a breve partiranno i lavori. Il finanziamento richiesto è di 740mila euro e i lavori riguarderanno anche l’adeguamento e il miglioramento sismico, il rifacimento degli impianti antincendio, elettrico e di climatizzazione, oltre all’allestimento delle due sezioni che potranno ospitare 24 bambini nella fascia di età 0-36 mesi.