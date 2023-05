POZZUOLI/ Ucciso durante una lite familiare, ergastolo allo zio della moglie

POZZUOLI – La Corte di assise di Napoli si è espressa e ha condannato all’ergastolo Ciro Iovino, il 64enne accusato dell’omicidio volontario del 46enne Alessandro Cristian Amato e del tentato omicidio del moglie di quest’ultimo, nipote dell’omicida. Il delitto durante una lite familiare scoppiata nel pomeriggio del 10 luglio 2021 in via Pisciarelli, frazione Agnano di Pozzuoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Iovino usò un coltello, gettato poi in un tombino, per tentare di cancellare ogni traccia.

LA LITE – Il tutto è avvenuto durante una rissa che ha coinvolto decine di persone, scoppiata tra parenti residenti nello stesso stabile. Il motivo della lite, poi sfociata in omicidio, sono vecchi dissapori legati a questioni di gestione condominiale. La donna, Imma Iovino, fu salvata dal marito che fece da scudo per difenderla dai colpi sferrati dall’imputato. La Corte d’Assise – presieduta dal giudice Concetta Cristiano – ha condannato Iovino anche al pagamento di una provvisionale di 100mila euro. All’udienza ha preso parte il pm Vanacore.