POZZUOLI/ Svaligia tabaccaio e l’Eni a Lucrino: preso rapinatore

POZZUOLI – Il volto coperto da un passamontagna e tra le mani una pistola. Così Fabio Cutolo, 49enne nato a Pozzuoli e residente a Giugliano, avrebbe assaltato due esercizi commerciali per poi fuggire. I carabinieri della stazione di Monte di Procida, insieme ai colleghi di Licola, sono riusciti comunque a rintracciare e a sottoporre a fermo l’uomo, accusato del reato di rapina aggravata avvenuta lo scorso 4 maggio in una tabaccheria di Bacoli a via Cuma 75 e ai danni del distributore di carburante Eni a Lucrino.

IN CARCERE – Le indagini, effettuate analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza sia private che pubbliche, hanno permesso ai carabinieri di identificare l’indagato e rintracciarlo. Perquisita l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti utilizzati verosimilmente per le due rapine e una pistola tipo scenica. Cutolo è stato trasferito in carcere.