Pozzuoli: tutti da Caso!

POZZUOLI – «Ci vediamo da Mario» recita il ritornello di una celebre canzone di Ligabue che a Pozzuoli da due giorni è stata plagiata attraverso un «Ci vediamo da Caso». Ebbene si, parliamo di Antonio Caso, deputato del Movimento 5 Stelle intenzionato a mettere il veto sulla nuova candidatura a sindaco di Gigi Manzoni. Indiscrezione data dal nostro giornale che in pochi giorni ha acceso gli spiriti di quanti dal “Noi con Manzoni” sono pronti a passare al “No con Manzoni”.

NO CON MANZONI – E sono tanti. Consiglieri, politici e attivisti che domani mattina si recheranno a Villa Avellino – in una sorta di pellegrinaggio dalla veggente di Trevignano – per la manifestazione politica organizzata proprio Caso e che vedrà, tra gli ospiti, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’ex sindaco di Torino oggi deputata, Chiara Appendino. All’incontro non è stato invitato (nemmeno per i saluti istituzionali) il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, nonostante il suo impegno alle ultime regionali in favore proprio di Fico. Ed è proprio questo il motivo dell’interesse suscitato dall’incontro: capire cosa vorrà fare il resuscitato Movimento 5 Stelle che ad un anno e due mesi dalle elezioni comunali torna ad affacciarsi prepotentemente sulla scena politica puteolana.