POZZUOLI – Torna a riunirsi il Consiglio Comunale a Pozzuoli: l’appuntamento è per la giornata di sabato alle 10 nella sala della adunanze “Nino Gentile” di via Tito Livio. Numerosi i punti all’ordine del giorno. Le forze di maggioranza e di opposizione si ritroveranno, infatti, a discutere della qualità delle acque del mare di Pozzuoli, del progetto di installare le colonnine per il monitoraggio dell’aria a Licola e dell’attività di trivellazione ad Agnano. In agenda anche la proposta al Consiglio per l’adozione di ulteriori misure emergenziali temporanee ed eccezionali al fine di favorire la riprese delle attività economiche sospese durante il lockdown.