POZZUOLI/ Tremano ancora i Campi Flegrei, studenti nei cortili

POZZUOLI – La città di Pozzuoli continua a tremare. Lo sciame sismico, partito nel corso della notte, prosegue. I sismografi hanno registrato un evento sismico più energico alle 12:17 con magnitudo 2.3 ed epicentro in mare. I presidi di alcune scuole, così come previsto dal protocollo, hanno fatto uscire gli studenti e li hanno trattenuti nei cortili. La scossa ha creato paura in tutta Pozzuoli, ma è stata avvertita anche a Bacoli e a Monte di Procida. La paura torna così a correre sui social. Tantissimi cittadini si sono catapultati infatti su Facebook per condividere con altri utenti i loro attimi di terrore. «Questa volta è stato diverso. Sembrava una bomba»; «Ero sul balcone, è stata fortissimamente. Anzi credo fossero due, una dietro l’altra. I nervi saltano prima o poi»; «A Monte di Procida un boato forte»; «Veramente fortissima, ha tremato tutta la casa e si è sentito un rumore fortissimo sullo Scalandrone»: sono queste alcune delle frasi pubblicate da chi è corso alla tastiera per condividere le proprie paure con il resto della cittadinanza.