BACOLI/ Auto d’epoca, il porto di Baia invaso dai visitatori per il XXIV Raduno di Primavera

BACOLI – Una splendida giornata di sole ha accolto le oltre 50 vetture accorse per partecipare al XXIV Raduno di Primavera, l’evento che inaugura la stagione del Classic Car Club Napoli, primo Club d’Italia federato A.S.I. per numero di iscritti. Già alle 9,30 del mattino le prime auto sono arrivate sul piazzale dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia ed hanno cominciato a schierarsi lungo la banchina del porto. Con il patrocinio del comune di Bacoli ed il supporto degli uomini della Capitaneria di Porto, l’evento ha riscontrato un grandissimo successo di pubblico attratti da rarissime vetture d’epoca, da affascinanti youngtimer e splendide Gran Turismo capeggiate da un bel gruppo di Ferrari. Grande fascino per le due vetture più datate della manifestazione, la Ford A del 1930, gradita ospite a Baia, e la piccola Austin Saloon del 1932 del socio Roberto Cesiano. Dagli anni ‘50 arrivano le piccole Fiat Topolino C e Autobianchi Bianchina, oltre alla prestigiosa Mercedes SL190. Ma non mancavano alcune classiche Alfa Romeo, come Giulia e GT, ma fra le moderne più ammirate spiccava una splendida Citroen DS21. Alle ore 12,30 si è svolta la prova di abilità a cronometro che ha sancito la classifica del XXIV Raduno di Primavera.

I VINCITORI – La vittoria assoluta è andata alla Mercedes SLK 200 Kompressor Post-Modern di Cosimo Corrado Casilli. Gli altri vincitori sono: Carlo Grassi, su VolksWagen Pescaccia (Modern), Alessandro Sollo su Fiat 500 (Post-Classic), Roberto Cesiano su Austin Saloon (Post-Vintage), Luciano Desio su Fiat Topolino (Classic), Francesco Galletta su Ferrari 355 GTS (Ferrari). Al termine della prova di abilità i partecipanti al XXIV Raduno di Primavera si sono ritrovati al Grand Hotel Serapide per il pranzo sociale e la cerimonia di premiazione continuando a godere, dalle terrazze del complesso puteolano, dello splendido panorama che i Golfi di Napoli e di Pozzuoli riescono a regalare agli spettatori. «Una giornata da incorniciare perché siamo riusciti a regalare ai nostri soci e ai tanti visitatori accorsi di uno spettacolo unico con alle spalle un panorama unico – afferma il presidente del Classic Car Club Napoli Giuseppe Cannella – e faccio i miei complimenti al mio staff che riesce sempre a dare il massimo per la riuscita delle manifestazioni». «Siamo contenti anche per il gran numero di nuovi soci che hanno partecipato all’evento – precisa Raffaele Cocozza, vicepresidente del sodalizio partenopeo – è bello vederli immediatamente integrati a condividere le nostre esperienze».