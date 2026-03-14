Pozzuoli, tre giorni dedicati al Braille e all’arte tattile: laboratori gratuiti per tutte le età

POZZUOLI – A Pozzuoli tre giornate all’insegna dell’inclusione, della creatività e della scoperta del linguaggio del tatto. Dal 16 al 18 marzo, il Comune di Pozzuoli, nell’ambito della rassegna culturale Pagine Libere, insieme all’Associazione Lunaria e al gruppo archeologico Kyme promuove l’iniziativa “ABC Braille, Lego®️ Braille e Arte Tattile”, una serie di laboratori gratuiti aperti a cittadini di tutte le età.

Gli incontri si terranno presso Palazzo Toledo – Biblioteca Artigliere lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, dalle ore 17.00 alle 19.00, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il sistema di scrittura Braille e di sperimentare percorsi di apprendimento basati sulla percezione tattile.

L’INIZIATIVA – A guidare i laboratori sarà la tiflologa Maria Concetta Cusimano, della Federazione Nazionale Pro Ciechi Onlus, che accompagnerà i partecipanti in un percorso educativo e sensoriale pensato per favorire l’inclusione e la conoscenza delle modalità di apprendimento delle persone con disabilità visiva. L’iniziativa si avvale anche del supporto di Ferdinando Sutera Sardo, della Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita (online) e della collaborazione di Anna Abbate, Francesca Diana, Antonio Di Fiore, Norma Damiano, Alessandra Fragale, Sonia Gervasio, Linda Guastafierro, Rafaela Longobardi, Davide Musso e Federica Russolillo. Accanto agli appuntamenti aperti al pubblico, il progetto prevede anche un momento dedicato alla scuola. Nelle mattine degli stessi giorni, dalle 9.00 alle 13.00, i laboratori saranno infatti ospitati presso l’Istituto Troisi di Toiano, coinvolgendo 110 studenti dell’I.C. IV Pergolesi in attività educative basate su Braille, Lego®️ Braille e arte tattile, strumenti innovativi che uniscono gioco, apprendimento e sensibilizzazione.

I LABORATORI – L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una cultura dell’accessibilità e dell’inclusione attraverso esperienze pratiche e partecipative, dimostrando come il tatto possa diventare un potente strumento di conoscenza e di espressione artistica. I laboratori pomeridiani sono gratuiti e aperti a tutte le età.