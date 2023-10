POZZUOLI/ Torre ex Sofer, tutto pronto per l’abbattimento: via ai sopralluoghi fotografici di case e negozi

POZZUOLI – Vanno avanti le procedure di abbattimento del serbatoio pensile della società Waterfront Flegreo Spa – ex Sofer. La data cerchiata in rosso sul calendario per la demolizione è quella del 23 ottobre prossimo. Lo ha comunicato l’Eav in una nota: «In Prefettura si è tenuta una riunione in merito alla demolizione del torrino Sofer a Pozzuoli – fa sapere l’Ente Autonomo Volturno -. Prevedendone la demolizione il giorno 23 ottobre. La circolazione ferroviaria verrà sospesa per un paio di ore. Nelle more la torre resta monitorata da Eav con un sistema di sensori digitali».

I SOPRALLUOGHI – Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, rende noto che nei giorni di sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18, i tecnici della Siag SRL e della Prysmian Spa, accompagnati dalla polizia locale, passeranno per effettuare un sopralluogo fotografico. Tale sopralluogo, programmato al solo scopo cautelativo ed informativo, riguarderà le attività e le abitazioni ubicate nei fabbricati insistenti su via Raimondo Annecchino contraddistinti con i numeri civici 150, 152, 154, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 174 e 176. «L’intervento di demolizione del serbatoio, previsto da tempo in un programma di bonifica e riqualificazione dell’area, è stato concordato a seguito di numerosi incontri tenutisi presso la Prefettura di Napoli», chiarisce il primo cittadino di Pozzuoli.