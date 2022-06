POZZUOLI – Sono tornate le gare del CSI Pozzuoli nella piscina comunale di Lucrino ‘Vincenzo D’Angelo’. Il CPD Csi Pozzuoli in sinergia con la Dhea Life ha organizzato ieri il ‘Gran Prix Lucrino’ con la partecipazione di ASD Anfra Club e ASD Nuova Partenope Nuoto. In acqua cento ragazzi suddivisi nelle categorie Esordienti A, Esordienti B, Esordienti C, Ragazzi e Junior impegnati nei quattro stili: libero, dorso, rana e farfalla. Un appuntamento oltre l’aspetto ludico sportivo in quanto ha consentito ai giovani delle associazioni sportive che operano anche nel sociale di riprendere a confrontarsi dopo le chiusure imposte dalla pandemia. In gara anche gli atleti paraolimpici che da anni vengono seguiti e preparati dai tecnici della Dhea Life. Una passerella stimolante per i ragazzi che potranno gareggiare in presenza dei familiari sempre nel rispetto delle norme di tutela sanitaria.