POZZUOLI/ Titolare di supermercato a Montreusciello rubava energia elettrica: denunciata dai carabinieri

POZZUOLI – Controlli a tappeto a Quarto e a Pozzuoli per i carabinieri della locale compagnia con il prezioso contributo del nucleo cinofili carabinieri di Sarno. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica una 28enne incensurata. La donna, titolare di un supermercato a Monterusciello in via De Curtis, aveva effettuato un allaccio abusivo alle rete pubblica.

I CONTROLLI – Denunciati anche un parcheggiatore abusivo che è stato allontanato dalla zona rossa ai sensi dell’ordinanza del Prefetto. Non sono mancati i controlli al codice della strada con un 40enne che è stato denunciato perché sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Diverse le perquisizioni effettuate e 18 i veicoli controllati.