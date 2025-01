La dea bendata bacia Varcaturo: vinti 12.500 euro con il Super Enalotto – LE FOTO

VARCATURO – Con un cinque al “Super Enalotto” un cliente della caffetteria “Il Tempio” di Varcaturo si è aggiudicato una vincita di 12.500 euro. La schedina vincente è stata giocata la scorsa settimana presso il locale che sorge in via Ripuaria. Il fortunato scommettitore si era recato a Varcaturo per la giocata di pochi euro. All’indomani, nel giorno dell’estrazione, è arrivata la bella sorpresa. Il cinque centrato al Tempio rientra tra le sedici vincite registrate in tutta Italia. “Il vincitore non si è fatto ancora vivo, – fanno sapere dalla caffetteria – ma ha già versato la schedina vincente presso la filiale di una banca. Gli facciamo i nostri più sinceri auguri”

LE FOTO