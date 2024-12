POZZUOLI/ Tifosi della Puteolana davanti ai cancelli del comune: pronta contestazione contro il sindaco Manzoni

POZZUOLI – Protesteranno contro l’amministrazione comunale i tifosi della Puteolana che per oggi alle 17 si sono dati appuntamento davanti ai cancelli del comune di Pozzuoli, al Rione Toiano. Questione Domenico Conte, il nuovo stadio di Monterusciello i cui lavori non sono ancora iniziati, i rapporti tesi tra il sindaco Manzoni e il vicesindaco Monaco da una parte e il presidente Di Costanzo dall’altra che hanno portato quest’ultimo ad annunciare il trasferimento della squadra a Quarto sono i motivi che hanno spinto la tifoseria a scendere in strada.

LE ACCUSE – Nella giornata di ieri gli ultrà granata hanno diffuso un volantino con il quale attaccano duramente l’amministrazione Manzoni “Come al solito che sia giugno o dicembre la musica non cambia solito spartito già sentito specchio di un’amministrazione non all’altezza della nostra città…– si legge – questa volta però fa più male delle altre volte poiché arriva una batosta nel momento più importante della nostra magica stagione…siamo stanchi abbiamo ingoiato sempre bocconi amari perché oggi anno le società che sono passate erano nullatenenti. Oggi invece la 1902 è rappresentata da una società forte e solida fiore all’occhiello del calcio campano dilettantistico. Per questo invochiamo a voce alta a tutti i puzzulani a venire a manifestare fuori al comune domani alle ore 17 (oggi per chi legge). Faremo tutto quello che in nostro potere per sovvertire questa maledetta e surreale situazione. Ciak motore azione solita sceneggiata di un sindaco buffone…” è il testo diffuso dal gruppo “Noi di Pozzuoli”.