POZZUOLI/ Tentano furto in una caffetteria ad Arco Felice ma scatta l’allarme

POZZUOLI – Avevano preso nuovamente di mira la caffetteria Ioffredo ad Arco Felice, ma il colpo non è riuscito perché è entrato in funzione il sistema d’allarme. Se ne sono andati a mani vuote i soliti ignoti che nella notte hanno infranto il vetro della porta di ingresso dell’attività commerciale che si trova in via Annecchino. Il tentativo di furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, messe a disposizione dal proprietario del bar ed acquisite e visionate dalle forze dell’ordine, hanno immortalato il tentativo di assalto. I ladri, che non avevano fatto i conti con il sistema di sicurezza, sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Grande Punto di colore bianco. «Hanno tentato di rientrare nella mia caffetteria, ma grazie all’intervento tempestivo della vigilanza Argo e dei carabinieri sono stato graziato», racconta il titolare del bar. Proseguono, intanto, le indagini dei militari dell’Arma per identificare i responsabili del tentato furto.