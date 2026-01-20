POZZUOLI/ Tenta di corrompere gli agenti durante i controlli: denunciato in via Campana

POZZUOLI – Continuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinate dal Comandante Lucia Rea, nel contrasto all’utilizzo illecito di veicoli con targa straniera. Negli ultimi giorni a Pozzuoli, in via Campana, è stata sequestrata un’Alfa Romeo Giulietta con targa bulgara e telaio contraffatto. Il conducente è stato denunciato per contraffazione e istigazione alla corruzione, avendo tentato di corrompere gli agenti durante i controlli. Oggi sequestrata anche una Fiat 500 con targa polacca. Con questi due interventi salgono a 30 i veicoli sequestrati negli ultimi mesi. L’impegno della Polizia Metropolitana prosegue con determinazione per garantire legalità e sicurezza sulle strade del nostro territorio.