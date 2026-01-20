Bradisismo, nuovo bollettino dell’INGV “Da metà dicembre diminuzione della velocità di sollevamento del suolo”

POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha emesso un nuovo bollettino sulla situazione sismica a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 44 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=2.5± 0.3). “Dalla metà di dicembre si registra una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocità mensile di circa 15±5 mm/mese. – si legge nel report – Nella settimana di riferimento i parametri geochimici monitorati confermano il trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti. La temperatura della fumarola BG, nel cratere della Solfatara, mostra un trend di aumento, il valore medio nel periodo di riferimento è di circa 173 °C.”