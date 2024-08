POZZUOLI/ Tagliata una ringhiera comunale: a un passo la scarpata con i binari della Cumana

POZZUOLI – Tagliata una ringhiera pubblica sul litorale Arco Felice-Lucrino. Non si esclude che ad agire siano stati dei vandali al fine di danneggiare una protezione di proprietà comunale. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale di Pozzuoli ORA!, Riccardo Volpe, che ha già segnalato l’accaduto alla polizia locale. «Ad un passo, dopo quella ringhiera, c’è la scarpata con i binari della Cumana, un pericolo soprattutto per i più piccoli. Ringrazio la comandante della polizia municipale che mi ha assicurato un sopralluogo entro la settimana». Il consigliere comunale di opposizione ha anche coinvolto l’EAV al fine di verificare che le scale del sottopassaggio siano autorizzate: «Anche in quel caso c’è il rischio di incolumità per chi le attraversa».