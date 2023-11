POZZUOLI/ Sversamento e mini-discarica davanti all’azienda: denunciata titolare 45enne

POZZUOLI – Una persona denunciata e una serie di sanzioni da 5mila euro. E’ il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli durante un’attività di contrasto agli illeciti ambientali. Nel mirino era finita una ditta che ha sede nella città flegrea dove sono stati rinvenuti due grossi lavabi in acciaio, in cui erano evidenti operazioni di pulizia e manutenzione di apparecchiature in riparazione con tracce dei reflui che finivano per caduta nella griglia scoperta (posta in prossimità). Inoltre, sul piazzale dell’immobile che sorge a Pozzuoli, su di un area di 75 metri quadrati, è stato ritrovato anche un deposito incontrollato di rifiuti composti prevalentemente da attrezzature da ristorante e bar, frigo e congelatori, scarti di imballaggi e legno, attrezzature da bar, mobili e banconi di legno di circa 150 metri cubi. Al termine dei controlli una 45 enne del posto è stata denunciata in qualità di amministratrice unica della società.