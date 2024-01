POZZUOLI/ Svaligiata profumeria ad Arco Felice, cosmetici e profumi portati via con bidone dei rifiuti: bottino 30mila euro – LE FOTO

POZZUOLI – Vestiti con tute nere, guanti in lattice e con le torce sulla fronte nel cuore della notte hanno svaligiato la “Profumeria Gigante” ad Arco Felice. Il colpo è avvenuto la notte scorsa ed ha fruttato ai malviventi un bottino che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 30mila euro. Sul furto sono state avviate indagini dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, giunti all’alba di oggi insieme agli uomini della Scientifica. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza del locale e di alcune attività commerciali presenti in zona che hanno ripreso i ladri entrare nel negozio, svaligiarlo e poi scappare a bordo di un’auto.

IL FURTO CON SPACCATA – Il tutto è durato appena quattro minuti, il tempo di sventrare la saracinesca, mandare in frantumi le vetrate e portare via i profumi, che sono stati caricati utilizzando un bidone della raccolta differenziata: a più riprese, infatti, i ladri hanno messo profumi, cosmetici e gli oggetti nel contenitore utilizzato per l’organico per poi trasferirli in auto. Dopo aver svaligiato la profumeria si sono poi dati alla fuga imboccando via Montenuovo Licola Patria. L’allarme è stato dato dal titolare di un’attività che sorge nelle vicinanze che ha notato i segni del furto con scasso alle prime ore dell’alba. Oltre alla merce portata via, i ladri hanno provocato anche notevoli danni all’attività commerciale.

