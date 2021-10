POZZUOLI – Si è accasciato al tavolo del bar dove era seduto, stroncato da un malore. A notarlo è stato un cameriere che più volte lo ha chiamato per nome senza ricevere risposta. «don Carlo, don Carlo» Fatale è stato un malore per Carlo Rossi, 71 anni, senza fissa dimora che viveva nei giardinetti ad Arco Felice. Il decesso è avvenuto questo pomeriggio all’esterno del bar “Up Down”. Inutili sono stati i primi soccorsi e l’intervento dei sanitari del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso che, essendo avvenuto per cause naturali, non ha portato al sequestro della salma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.