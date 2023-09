POZZUOLI/ “Strada Assassina – Sette Storie Vere”, la tragedia di Mario nel libro promosso da Associazione Mamme Coraggio e A.U.F.V.

POZZUOLI – «L’asfalto grigio delle nostre strade è colorato di rosso dal sangue della strage continua, quasi sempre degli innocenti che, una società un po’ distratta ma soprattutto insensibile, guarda e passi avanti». È questo il contenuto della prefazione del giornalista Dino Frambati al libro “Strada Assassina – Sette Storie Vere”, edito da “Nero su Bianco Editore” e promosso dalle associazioni “A.M.C.V.S. – Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV” e “A.U.F.V. Associazione Unitaria Familiari e Vittime ODV”. Nella giornata di venerdì 8 settembre è partita ufficialmente la campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con le prime 500 copie stampate del testo, voluto e promosso col fine ultimo di “diminuire il numero di incidenti stradali, ammonendo i giovani a non mettersi al volante se hanno bevuto o assunto sostanze stupefacenti e, comunque, di tenere comportamenti corretti al volante di una vettura o alla guida di una moto”.

LE STORIE – Le storie vere su cui è incentrato il testo sono sette e riguardano: Mario Grieco, Ciro Modugno, Fabrizio Di Bitetto, Salvatore Crisafulli, Mimmo Crisafulli, Maria Dorotea De Sia e Salvio Galiero. Vicende accomunate da una fine tragica ed un iter processuale giunto ormai alla sentenza finale. Nel libro viene ricostruito anche uno scontro mortale avvenuto sul territorio flegreo. La vittima, Mario Grieco, 20enne di Pozzuoli, è scomparso nel maggio del 2009, in un incidente stradale a Licola. Non è presente, invece, per linea associativa stabilita, la storia di Luigi Ciaramella, il cui processo è ancora fermo al primo grado di giudizio a distanza di 15 anni dal tragico evento del 31 luglio 2008. Nel testo importanti riflessioni sulla problematica che ogni anno porta alla morte, in media, di 12 vittime innocenti. Nello specifico, tra le tante, sono state riportate dichiarazioni di: Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice presidente del Consiglio e Ministro della Infrastrutture Matteo Salvini, il Vescovo della diocesi di Aversa Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo e la psicologa Chiara Urci.

L’INIZIATIVA – «Il progetto è nato da un’idea comune incentrata sulla volontà di porre fine alla mattanza sulle strade – affermano all’unisono Elena Ronzullo, Presidente A.M.C.V.S, ed Alberto Pallotti, Presidente A.U.F.V. –. Ancora oggi in Italia la strage avanza silenziosa senza che nessuno riesca a porre un freno al numero sempre crescente di morti. Tutti i genitori delle vittime hanno fornito le loro testimonianze, affidandosi al portavoce delle nostre associazioni, Biagio Ciaramella, vero collante operativo. In questo libro sono riportate sette storie vere, ma nella realtà vengono registrate migliaia di vittime innocenti, che muoiono sulle nostre strade. Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e ci sosterranno nei prossimi mesi. Le nostre voci gridano, a nome di tutti, basta sangue sulle nostre strade». Come acquistare “Strada Assassina – Sette Storie Vere”? È possibile contattare “A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV” al numero 330.44.34.41 Prezzo di vendita euro 10,00 più spese spedizione”.