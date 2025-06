POZZUOLI/ Spiaggia trasformata in discarica a Lucrino

POZZUOLI – Nuove scene di inciviltà arrivano da Lucrino. Anche ieri la spiaggia libera è stata invasa dai bagnanti che, in maniera incivile, hanno abbandonato rifiuti di ogni genere sulla sabbia. Uno scenario desolante, immortalato da alcuni cittadini che hanno pubblicato le foto sui social. Anche durante lo scorso week-end, nonostante la presenza di alcuni concessionari, il tratto di arenile libero era stato sporcato con una grossa quantità di rifiuti di ogni genere, in particolare buste, bottiglie in plastica, vetro, lattine e rifiuti organici lasciati in ogni angolo.