POZZUOLI/ Spente le luci dello Skyline del Rione Terra «Simbolo di sciatteria e abbandono»

POZZUOLI – Luci spente allo Skyline che per oltre tre anni ha illuminato il perimetro del Rione Terra regalando uno spettacolo affascinante e suggestivo. Da diversi giorno, infatti, sui palazzi storici che affacciano sul porto c’è appena qualche lucina accesa, che riconsegna agli “spettatori” un’immagine di abbandono del sito storico. A denunciare questo “scempio” è l’ex assessore alle attività produttive di Pozzuoli Titti Zazzaro che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato le foto del prima e dopo.

LA DENUNCIA – «Passeggiare nel centro storico di Pozzuoli oggi significa camminare tra le macerie delle case, superare strade bloccate e deviare davanti a barriere di messa in sicurezza. – ha scritto Zazzaro – Una ferita aperta che fa già male da sola. Poi alzi gli occhi verso il Rione Terra, il cuore storico che dovrebbe essere il nostro orgoglio, e lo vedi così. Questo potrebbe essere benissimo un “POST MUTO”, perché il confronto tra queste due foto parla da solo. Da una parte lo splendore di un rione illuminato e valorizzato, dall’altra il buio e l’abbandono di oggi. Ma come si fa a restare in silenzio davanti a tanta sciatteria e strafottenza? Come si fa ad accettare che un patrimonio simile venga spento e trascurato in questo modo?

Io non ce la faccio proprio…Pozzuoli merita rispetto. Pozzuoli resisti!»