BASKET/ Flavio Pozzuoli, c’è Morgillo per centrare il primo successo

POZZUOLI – Il ko subito nel finale di partita in casa della Vision Sport Avellino nella prima giornata di campionato di serie C ancora brucia nel roster gialloblù. Il Flavio Basket Pozzuoli è così corso subito ai ripari con il club che ha ingaggiato l’ala-pivot Ivan Morgillo per

dare esperienza ed aumentare i centimetri sotto canestro. Un giocatore con un ricco curriculum in serie B dove ha giocato con Padova, Mestre, Cagliari, Matelica e Livorno. Questo sabato (ore 19) c’è l’esordio casalingo dei gialloblù al Pala Trincone nel derby contro Agropoli. La compagine guidata da coach Mariano Gentile cerca il primo successo stagionale.

MORGILLO – “C’è stata l’opportunità di vestire la casacca di Pozzuoli e non ho esitato ad accettare e a scendere di categoria perché mi avvicino anche a casa – spiega Ivan Morgillo -. Non conosco la categoria perché non ci gioco penso da 15 anni però so che non c’è una squadra schiacciasassi ma tante formazioni competitive e noi speriamo di essere una di queste. Siamo una squadra giovane ma con tanta determinazione e che vuole correre di più. Però ci vuole testa per vincere le partite”.