CALCIO/ Puteolana, Ambrosino: “Voglio regalare un sogno alla mia gente”

POZZUOLI – Dare continuità ai risultati, è questo l’obiettivo della Puteolana 1902

nell’anticipo di questo sabato (ore 15,30) in casa del Marianella. “Mi aspetto una gara complicata contro una formazione dove in questa settimana c’è stato il cambio tecnico – dichiara il trainer granata Salvio Ambrosino -. Troveremo una squadra fortemente motivata ma noi puntiamo a dare continuità ai risultati positivi delle prime quattro giornate. Match che nasconde tantissime insidie, servirà equilibrio e personalità”. Tra

i granata saranno assenti per infortunio Pantano, Pierno, Sardo e Mundula.

INFORTUNATI – I diavoli rossi della Solfatara sono terzi in classifica, staccati di appena due lunghezze dalla capolista Rangers Qualiano. “Finora mi è piaciuto l’atteggiamento propositivo dei miei ragazzi – continua il trainer flegreo

-. Sicuramente si deve migliorare in alcuni aspetti come i cali di attenzione nel corso delle partite, gestire i momenti e saper soffrire, cosa che sappiamo fare bene. In questo momento abbiamo vissuto contraccolpi psicologici importanti che ne abbiamo risentito tutti moralmente. Mi riferisco ai casi di Mansour e Dario Balzano, che hanno

avuto dei lutti importanti. Ci siamo stretti intorno a loro. Puntiamo a disputare una

stagione ambiziosa e a recuperare i tanti infortunati”.

CAMPIONATO COMPETITIVO – Sono otto i punti in classifica della Puteolana,

frutto di due vittorie e due pareggi. “Quest’anno il girone A è ancora più competitivo rispetto alla scorsa stagione – continua Ambrosino -. Ci sono quelle cinque/sei squadre attrezzate per andare in serie D. Però ne vince solo una, poi, c’è la strada per i play off e quella della Coppa Italia. Ci saranno sicuramente delle sorprese, siamo solo nella fase iniziale. Tra due mesi si potrà vedere una classifica più delineata”.

REGALARE UN TRIONFO – C’è entusiasmo a Pozzuoli e i granata hanno portato una ventata di serenità. “Il primo obiettivo da quando ho messo piede a casa mia era quello di portare entusiasmo – conclude l’allenatore flegreo -. E’ normale che con i risultati positivi la piazza si accende, sappiamo che Pozzuoli negli anni ha giocato in

categorie superiori. Ora però ci dobbiamo calare in questa mentalità e nel contesto dell’Eccellenza. Il mio sogno? Beh, da puteolano quello di regalare un trionfo calcistico importante e un sorriso alla mia gente”.