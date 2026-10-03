CALCIO/ Rione Terra, c’è bomber Guarracino per allungare in vetta. A Cappella Di Meo nuovo tecnico

RIONE TERRA – La capolista del girone A di Promozione cerca nel match di questo sabato (ore 15,30) al “Domenico Conte” contro il Cellole di allungare in classifica e staccare il Cardito e la Mariglianese. In settimana il presidente Sergio Di Bonito e il direttore sportivo Paolo Sardo hanno piazzato un vero colpaccio per la categoria. L’ingaggio di Fabrizio Guarracino in Promozione è un colpo da novanta che nelle partite può fare spesso la differenza. Per il neo bomber parlano le sue oltre 100 reti realizzate tra serie D ed Eccellenza in carriera. Cresciuto nelle giovanili di Napoli e Frosinone, Guarracino ha, poi, vestito le casacche di Turris, Castrovillari, Puteolana e Portici. Il neo centravanti ha deciso di sposare il progetto del Rione Terra rifiutando diverse proposte avute dall’Eccellenza.

FOLGORE CAPPELLA – I viola in settimana hanno sollevato dall’incarico il trainer Giuseppe Della Marca. “Una decisione presa di comune accordo con l’allenatore”, fa sapere la società. La squadra, finora, non ha mai perso e il suo ruolino è stato di due pareggi e il successo nell’ultimo turno in casa dell’Athletic Napoli per 1-4. La guida tecnica è stata affidata a Francesco Di Meo, un passato alla Virtus Baia e alla juniores del Monte di Procida, nonché secondo di Mazziotti e Califano in panchina. Questa domenica (ore 16) la Folgore Cappella affronterà al “Chiovato” il Carinola.