CALCIO/ Sibilla, contro lo Stabia serve una vittoria. Per il Quarto c’è l’ostacolo Casoria

QUARTO –Un solo punto separa il Quarto 2012 e il Real Casoria in classifica. Le due squadre anticipano a questo sabato al “Giarrusso” (ore 16). La compagine flegrea, guidata in panchina dal tecnico Pasquale D’Inverno è reduce dal pareggio in casa del Punto di Svolta e cerca il terzo risultato utile consecutivo davanti ai propri tifosi dopo il pareggio contro la Puteolana e il successo sulla Virtus Stabia. La

compagine quartese si affiderà al bomber Pasquale Evacuo, già autore di due reti, per centrare il successo.

BACOLI SIBILLA – Per i biancazzurri il match al “Chiovato” di questo sabato (ore 15,30) contro la Virtus Stabia rappresenterà l’esordio in panchina in campionato per il trainer Pasquale Illiano che ha preso il posto del dimissionario Enzo Carannante. I bacolesi sono reduci da due ko consecutivi per 3-0 rispettivamente contro la Puteolana e la capolista Rangers Qualiano. Finora sono appena due le reti realizzate

da Caliendo e compagni in campionato. Il pareggio nel match di andata giocato in settimana per gli ottavi di Coppa Italia contro la Puteolana ha dato morale alla squadra che ora cerca solo ad incamerare l’intera posta in palio in campionato per rilanciarsi in classifica.