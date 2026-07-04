POZZUOLI/ Spacciatore a 16 anni arrestato a Licola Mare, la folla si scaglia contro i carabinieri

POZZUOLI – Sedici anni ed è incensurato, ma ha la scaltrezza di un pusher incallito. Sono passate le 20 e la pattuglia della stazione di Licola sta percorrendo via Licola Mare quando nota un gruppo di ragazzi. La gazzella si avvicina ed è in quel momento che il giovanissimo scappa. I carabinieri lo inseguono per poi bloccarlo poco dopo.

Nella tasca un cofanetto per caramelle trasformato in un sistema portatile per nascondere le dosi. Nella scatola metallica avvolta da nastro adesivo che proteggeva due calamite, i militari trovano quattro dosi di cocaina, quattro dosi di crack e due dosi di hashish.

Dagli accertamenti emerge che il cofanetto era stato così pensato per trasportare la droga nascondendola sotto lo scooter, a prova di qualsiasi controllo.

Il 16enne, arrestato, è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei colli Aminei.

L’AGGRESSIONE – Per i militari non è stato semplice. Durante le fasi dell’arresto, infatti, il ragazzo ha opposto resistenza prendendo a calci l’auto di servizio mentre una ventina tra grandi e ragazzi si erano avvicinati in sua difesa. Sono in corso accertamenti per identificare il gruppo.