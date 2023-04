POZZUOLI/ Somministrava cibi e bevande senza autorizzazione: attività bloccata dal comune

POZZUOLI – Esercitava l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in zona sottoposta a tutela da parte del comune, senza essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal SUAP. E’ quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno segnalato al comune di Pozzuoli l’illecito amministrativo che ha portato alla sospensione dell’attività all’interno di un locale che sorge al civico 82 di via Montenuovo Licola Patria, ad Arco Felice. Nei confronti dell’attività commerciale, gestita da una società che ha sede legale a Mercogliano, è scattata un’ordinanza dirigenziale con la quale si ordina di “cessare l’attività illegittima di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.