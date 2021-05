POZZUOLI – Slitta la riapertura del tunnel che collega Arco Felice e Lucrino, inizialmente prevista per la metà di maggio. I lavori proseguiranno fino al 30 maggio, per consentire l’adeguamento e alla messa in sicurezza antincendio del Tunnel Monte Nuovo, che pertanto resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia per ulteriori quindici giorni oltre a quelli già programmati. La galleria resterà quindi interdetta alla circolazione veicolare e pedonale ininterrottamente, compresi i sabati e le domeniche, fino alle ore 24 di domenica 30 maggio.