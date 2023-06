POZZUOLI – Silvia Mignone torna al comando della Polizia Municipale di Pozzuoli. Lo ha stabilito il sindaco Gigi Manzoni con apposito decreto sindacale che le ha conferito l’incarico di dirigente. “Considerata la necessità, non più procrastinabile, di predisporre una figura professionale appositamente dedicata all’esercizio delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale in relazione al ruolo fondamentale che la sicurezza riveste nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente” si legge nelle motivazioni che hanno spinto il primo cittadino ad assegnare alla Mignone un incarico a tempo della durata di 18 mesi.

IL PROBLEMA – La comandante era stata rimossa appena un mese fa in quanto le era stato annullato il contratto di lavoro per “supposta illegittimità della procedura amministrativa relativa allo scorrimento della graduatoria di merito” con cu l’allora sindaco Vincenzo Figliolia le assegnò l’incarico. Contestualmente, Cgil e Cisl avevano dal canto loro sollevato “possibili profili di irregolarità” in merito anche ai titoli in possesso della Mignone. Oggi, dopo appena 30 giorni, ritorna al comando di via Luciano nuovamente con i gradi di comandante.