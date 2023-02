POZZUOLI/ Sicurezza, 5 associazioni dei commercianti «Bene la videosorveglianza»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da associazioni dei commercianti di Pozzuoli AICAST, CONFARTIGIANATO, CNA, CONFESERCENTI, UNIMPRESA «Le scriventi Associazioni su invito del Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni hanno partecipato, alla presenza del Prefetto di Napoli Sua Eccellenza Claudio Palomba alla riunione per la convocazione di un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. I rappresentanti delle Associazioni datoriali nel ringraziare l’Amministrazione, il Prefetto e i rappresentanti delle forze dell’ordine presenti, hanno sottolineato la necessità di istituire un tavolo permanente sul tema della sicurezza perché solo un lavoro di squadra può garantire il ripristino della legalità sul territorio ed aiutare le imprese e la cittadinanza al superamento del momento emergenziale che tutti gli attori in campo stanno vivendo. Su questi temi le scriventi Associazioni rimangono, come sempre, disponibili ad aprire un confronto permanente sui temi della legalità nell’interesse generale delle imprese ed accolgono positivamente le dichiarazioni delle autorità al tavolo circa il potenziamento della videosorveglianza, il rafforzamento degli impianti di illuminazione stradale, l’adozione di alcune possibili riduzioni di finanza locale onde incentivare l’intervento dei privati nella salvaguardia e protezione del territorio. Il tutto per scongiurare che il costante ripetersi di episodi di criminalità e lo stato di “paura” che serpeggia tra la parte sana della cittadinanza possa indebolire ulteriormente l’economia dell’Area Flegrea.»