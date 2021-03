POZZUOLI – Per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato diroccato denominato “Villa Maria”, dalla mezzanotte di domenica 14 alla mezzanotte di lunedì 15 marzo via Fasano resterà interdetta alla circolazione dei veicoli diretti da Arco Felice a Pozzuoli Centro e viceversa. In particolare il tratto chiuso, interessato dall’intervento, sarà quello che va dal civico 32 al civico 36 di via Fasano, all’altezza circa dell’area dello stazionamento degli autobus della CTP. Derogheranno dal divieto i soli autobus del trasporto pubblico locale provenienti esclusivamente da Pozzuoli Centro, che saranno abilitati ad accedere nell’area di stazionamento, con obbligo, in rientro su via Fasano, di svolta a sinistra verso Pozzuoli Centro.