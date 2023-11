POZZUOLI/ Sequestrata una discarica abusiva di materiali edili

POZZUOLI – La polizia municipale di Pozzuoli ha scoperto e sequestrato un terreno adibito a discarica di materiale edile in località Monterusso. L’area, un costone della collinetta, di circa 300 metri quadrati, è finita sotto chiave ed è ora oggetto di indagini più approfondite: l’obiettivo è capire se ci sono altri rifiuti sotterrati. I caschi bianchi sono intervenuti in seguito a una segnalazione pervenuta al proprio Comando.

IL SEQUESTRO – Dopo diverse verifiche sul posto, è stata individuata la zona, trovata recintata con rete metallica, dove erano presenti i materiali di edilizia accumulati abusivamente. Sono quindi scattati i sigilli in seguito all’accertamento ed è stata informata la Procura per l’avvio di uno sviluppo di tipo penale. Proseguiranno ora tutte le operazioni necessarie per escludere la possibilità di un riempimento della collinetta con ulteriori rifiuti, oltre la caratterizzazione di quelli ritrovati, per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.