“Spaccato di un tempo e di una vita”: domenica la presentazione del libro a Pozzuoli

POZZUOLI – “Spaccato di un tempo e di una vita” di Aloj Neviden è la dolorosa storia vera vissuta dall’autrice durante la sua giovinezza. Una narrazione ambientata tra gli anni ’60 e ’70, ma che dolorosamente diventa specchio della società contemporanea. La storia offre un ottimo spaccato della società italiana degli anni del Dopoguerra e quelli a seguire. Una società patriarcale, poco attenta al ruolo della donna tra angherie e ingiustizie. Il testo di Aloj Neviden offre interessanti spunti di riflessione su tematiche ancora oggi purtroppo attuali e sempre presenti, come la violenza sulle donne. Il primo evento di presentazione del libro avverrà domenica 5 novembre, alle 11.00 presso la biblioteca sociale Phlegraea Socialbookbar in Piazza della Repubblica 114-116 a Pozzuoli. Presenterà il magistrato e scrittore Paolo Itri, che ha curato la prefazione del manoscritto. Come sottolinea il Magistrato Itri nella sua Prefazione: “Non stupisce quanto difficile risulti per l’Autrice rievocare oggi il suo stato d’animo di allora. Sembra quasi che, prima ancora che scriverne, Ella desideri riviverne con pudore la tragedia, come in una sorta di malinconico velo con cui coprire il dolore e la disperazione di una giovinezza rubata”.

IL VOLUME – Una vera storia di violenza e rinascita. L’autrice, che è voluta rimanere anonima, si racconta dolorosamente tra le pagine per un processo terapeutico che rimarginano le ferite di una giovinezza ormai rubata.

L’AUTRICE – Aloj Neviden (pseudonimo) riconosce in lei una natura felina, in quanto tende spesso a nascondersi ed è un’inguaribile sognatrice. Nata negli anni Cinquanta, dopo aver letto i suoi innumerevoli diari, decide di raccontare la sua non facile infanzia e adolescenza, la ricerca dell’amore e il suo tormentato matrimonio. Sarà l’immenso amore che prova per le sue figlie a darle la forza e la voglia di andare avanti, nonostante il senso di vuoto e le tante disillusioni. Oggi, che ha ormai una certa età, vive sola con i suoi gatti in un paesino.