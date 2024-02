Pozzuoli senz’acqua per 9 ore: le zone e gli orari

POZZUOLI – Lavori alla rete idrica. Acqua Campania S.p.A., società fornitrice di acqua potabile sul territorio, ha comunicato la necessità di procedere ad ulteriore manutenzione. È stato infatti programmato un ulteriore intervento per la giornata di lunedì 12 febbraio dalle 8 alle 17 che comporterà l’interruzione idrica alle utenze ubicate in via San Francesco a Gerolomini; via Enzo Oriani; via Giacinto Diano; Corso Nicola Terracciano; Traversa Pisano; via Giambattista Pergolesi; via Campi Flegrei (dall’incrocio con piazza Capomazza all’incrocio con via Domiziana). Resterà senz’acqua anche l’Istituto magistrale/liceo scientifico “Virgilio”