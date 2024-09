POZZUOLI/ Scoperte due discariche abusive a Cigliano: la polizia municipale attiva le foto-trappole

POZZUOLI – Nell’ambito dei controlli del territorio contro i reati ambientali, potenziati anche grazie alla partecipazione al progetto “terra dei fuochi” coordinato dalla Prefettura di Napoli, la Polizia Municipale di Pozzuoli ha scoperto nella zona di Cigliano due discariche abusive site a poca distanza l’una dall’altra. Nelle aree interessate soggetti ignoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere tra cui anche numerosi rifiuti speciali quali guaina bituminosa, materiale di risulta, contenitori di pittura.

LE DENUNCE – Si tratta di aree private di cui una è ancora oggetto di accertamenti per individuarne la proprietà e prive di ogni controllo e recinzione da parte dei proprietari. I legittimi proprietari sono stati denunciati a piede libero e le aree interessate sono state sottoposte a sequestro penale e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

FOTO TRAPPOLE – Per l’abbandono indiscriminato di rifiuti la Polizia Municipale di Pozzuoli, al fine di poter controllare aree periferiche e difficilmente presidiabili, ha installato alcune foto trappole che in tempo reale segnalano la presenza di soggetti registrando le immagini di quanto avviene nell’area onde consentire gli interventi degli agenti per la repressione dei reati ambientali.

LE FOTO