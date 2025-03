POZZUOLI/ Scooter contromano e auto in sosta selvaggia: ad Arco Felice regnano caos e anarchia

POZZUOLI – È caos totale ad Arco Felice, teatro di pericolose scorribande di scooter. Giovanissimi, di sera, sfrecciano ripetutamente contromano sui mezzi a due ruote mettendo a rischio l’incolumità di passanti e automobilisti. Scene da anarchia che si ripetono nei week end nei pressi di un noto bar all’incrocio con piazza Aldo Moro. Oltre alle “manovre” pericolose dei motorini, dilaga anche il fenomeno delle auto in sosta selvaggia, parcheggiate in curva e in doppia fila. Il tutto avviene senza alcun controllo da parte della Polizia Municipale, proprio come è accaduto nella serata di domenica quando, ancora una volta, gli incivili hanno fatto da padroni.