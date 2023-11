POZZUOLI/ Scontro auto-moto in via San Gennaro, muore un 42enne

POZZUOLI – Sono le 6 del mattino e al centralino del 118 giunge una telefonata per incidente auto-scooter in via San Gennaro, a Pozzuoli. Dalle prime ricostruzioni un 42enne, Giovanni Vernato, residente a Licola mare, mentre viaggiava in sella al suo scooter si sarebbe scontrato frontalmente con una autovettura proveniente dal senso di marcia opposta. Purtroppo i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. La vittima lavorava occasionalmente nella nota pescheria “Da Barbarossa” a Fuorigrotta. Sul posto la polizia municipale di Pozzuoli per i primi rilievi; traffico rallentato in zona.