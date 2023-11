CALCIO/ Testa-coda in Eccellenza: big-match tra Puteolana e Pompei, scontro salvezza per il Rione Terra e derby a Monte di Procida

CALCIO – Tutte in campo di domenica le squadre flegree impegnate nel girone A del campionato di Eccellenza Campania. Su tutte spicca il big match tra Puteolana e Pompei in casa dei vesuviani, derby invece per Monte Calcio ed Afrograd al Vezzuto Marasco, mentre il Rione Terra Sibilla sarà impegnato ad Ercolano in un interessante scontro salvezza.

PUTEOLANA – Big match per i ragazzi di De Michele che oggi alle 15.30 incontrano il Pompei nell’incontro di cartello di giornata. Sia i vesuviani che i granata sono in ripresa dopo qualche partita che li ha visti balbettare in termini di punti raccolti. Nel match di alta classifica c’è anche spazio per il “derby” di Fabrizio Guarracino, bomber puteolano passato oggi si vesuviani.

MONTE CALCIO-AFROGRAD – Derby al Vezzuto Marasco di Monte di Procida tra l’Afrograd e i padroni di di casa del Monte Calcio. I montesi sono alla ricerca dello smalto messo in mostra nella prima fase di stagione, mentre il Quarto vuole dare continuità alle ultime prestazioni.

RIONE TERRA SIBILLA – Scontro salvezza per i flegrei che saranno ospiti oggi al “Solaro” dell’Ercolanese in un classico scontro salvezza. Dopo aver mosso la classifica con il pareggio interno con il Capri, i flegrei di mister Monaco puntano forte sui vesuviani per rimettersi in carreggiata salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15.00