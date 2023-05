POZZUOLI/ Scissione in “Uniti per Pozzuoli”: Pastore e Di Dio lasciano, Filippo Monaco è sempre più solo

POZZUOLI – Ha tirato la corda fino a farla spezzare, dilaniando il gruppo politico che dieci mesi fa lo ha portato ad ottenere la carica di vicesindaco con deleghe allo Sport e al Turismo. «Il re è nudo» esclamerebbe qualcuno guardando Filippo Monaco, che da oggi non ha più due consiglieri che lo sostengono. Era nell’aria già da tempo: Gennaro Pastore, ormai suo ex scudiero e Vitale Di Dio hanno lasciato il gruppo “Uniti per Pozzuoli” per andare a formare un nuovo gruppo consiliare che si chiamerà “Pozzuoli al centro”. A sostegno di Monaco, quindi, rimane solo l’acerbo Angelo Guardascione, suo “fedelissimo” che alle scorse comunali fu “preso per mano” proprio dal preside tuttofare e portato in consiglio comunale.

LO SCENARIO – L’addio di Pastore e Di Dio avrà, inevitabilmente, ripercussioni anche sull’assetto della Giunta comunale e sul futuro di “Uniti per Pozzuoli” a cui, all’indomani delle elezioni comunali, il sindaco Manzoni, manuale Cencelli alla mano, riconobbe un vicesindaco e un assessore in virtù dei tre seggi ottenuti e come “premio” per aver sposato la causa manzoniana. Assegnate le caselle, però, Monaco fece “asso pigliatutto” prendendo per sé la carica di vicesindaco e indicando la sua “fedelissima” Alba Lasorella (seconda dei non eletti in “Uniti per Pozzuoli” e sostenuta dal sindacalista Uil Peppe Esposito, altro uomo di Monaco) come assessore all’Ambiente. Man bassa mai digerita da Pastore e Di Dio che, peraltro, in questi dieci mesi non sono stati rappresentati in Giunta da Lasorella che dal primo giorno ha sempre “risposto” -politicamente e amministrativamente parlando- a Monaco tralasciando ogni tipo di rapporto con il suo gruppo politico di riferimento. Fratture, diventate insanabili, che hanno spinto Pastore e Di Dio a non riconoscere più alcuna leadership al vicesindaco.

LA GIUNTA – Da oggi lo scenario cambierà notevolmente. “Uniti per Pozzuoli” sarà rappresentato da un solo consigliere comunale (Guardascione) motivo per cui dovranno essere riviste le posizioni in Giunta. E’ inevitabile, dunque, che uno tra Monaco e Lasorella dovrà lasciare le deleghe, se non addirittura entrambi qualora si dovesse arrivare a una ulteriore frammentazione dei gruppi in consiglio comunale tale da mettere il sindaco nelle condizioni di dover “accontentare” ulteriori micro-gruppi. Lo scenario al momento più plausibile, comunque, è quello che vede Monaco pronto a sacrificare Alba Lasorella che sarà sostituita da una figura che fa capo al duo Pastore-Di Dio. Per la serie, la sfiducia è servita e il Re è nudo.