POZZUOLI – Un grave incidente è avvenuto all’alba a via Napoli, lungo la strada che costeggia il lungomare “Sandro Pertini”. Nell’impatto prima contro un’auto in movimento e poi contro una parcheggiata lungo la corsia sono rimasti feriti, in maniera grave, due giovani che viaggiavano in sella a uno scooter. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasferito i due feriti presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove sono tuttora ricoverati in prognosi riservata. I due giovani (uno sarebbe minorenne) sono residenti a via Napoli e – da quanto emerso- avevano trascorso la serata insieme al conducente dell’auto contro la quale si sono schiantati. Le loro condizioni sono ritenute estremamente preoccupanti. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono condotte dai carabinieri del reparto radiomobile e della stazione di Pozzuoli. Lo scooter e l’auto sono stati sottoposti a sequestro.

