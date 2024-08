POZZUOLI/ Salvatore è stato trovato: era in un hotel a Palermo

POZZUOLI – È stato trovato Salvatore Marchese, il sedicenne di Pozzuoli sparito domenica mattina da Monterusciello, quartiere dove vive insieme alla famiglia. Salvatore è stato rintracciato in un hotel a Palermo, città dove vive il proprio padre biologico, grazie all’alert scattato in seguito alla sua iscrizione nel registro dei clienti della struttura. Il nome, segnalato nelle banche dati delle forze dell’ordine, ha consentito in poche ore di chiudere il caso attorno a una vicenda che aveva allarmato un’intera città. Il giovane sta bene e a breve farà ritorno a Pozzuoli.