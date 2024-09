POZZUOLI/ Ruba uno scooter, 52enne fermato dalla Municipale

POZZUOLI – La polizia municipale di Pozzuoli ha fermato un 52enne alla guida di un motociclo all’interno del Molo Caligoliano, mentre con aria sospetta girovagava tra le auto in sosta. All’alt ha tentato la fuga, venendo immediatamente bloccato dagli agenti intervenuti unitamente ad un’altra pattuglia sopraggiunta in supporto.

LA DENUNCIA – Al controllo del motoveicolo questo risultava rubato poche ore prima a tale S.S. di anni 55 e residente a Napoli, che lo aveva parcheggiato poche ore prima a Pozzuoli in via delle Terme. Il soggetto, al quale era stata già ritirata la patente di guida, è stato identificato come D.L.P. puteolano di anni 52, già noto a questo Comando perché denunciato precedentemente per furto; lo stesso è stato nuovamente denunciato a piede libero come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Allo stesso venivano inoltre elevati verbali amministrativi ai sensi del Codice della Strada per aver circolato senza il casco protettivo e con la patente di guida già ritirata.

(Foto di repertorio)