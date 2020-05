POZZUOLI – Lunedì 18 maggio 2020 riapriranno a Pozzuoli, secondo gli ordinari orari di servizio, i parcheggi Multipiano, Molo Caligoliano e del Mercato Ittico all’Ingrosso. Il Multipiano osserverà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 8:00-01:00, il venerdì e il sabato 8:00-03:00, la domenica 8:00-02:00. Per quanto riguarda invece i due parcheggi a sosta libera del Molo Caligoliano e del Mercato Ittico all’Ingrosso, fermo restando l’orario di apertura fissato alle 9:30, questi sono gli orari di chiusura: dal lunedì al giovedì 23:30, il venerdì 01:00, il sabato 02:00, la domenica e i festivi infrasettimanali 23:30. Il sindaco Vincenzo Figliolia ha firmato anche l’ordinanza che dispone, in continuità con i provvedimenti degli anni precedenti, il divieto di transito su via Serapide dalle ore 13:00 alle ore 16:00 (la domenica e i festivi alle 17:00) e dalle ore 21:00 alle ore 01:00 di tutti i giorni, limitatamente al periodo che va dal 18 maggio al 31 dicembre 2020.